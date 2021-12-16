Grimes'ten Elon Musk'a gönderme: Kendi saçını kendi kesti

Tesla CEO'su Elon Musk elektrikli otomobil endüstrisindeki çalışmalarının yanı sıra insanlığı Mars'a götürme planları ve kripto paraya ilgisi nedeniyle, 13 Aralık pazartesi günü Time dergisi tarafından 2021'in en önemli figürü seçildi. Üç yıllık birlikteliğin ardından önceki aylarda Musk'tan ayrılan şarkıcı Grimes, buna cevaben pazartesi gecesi Twitter'da derginin kapağını yeniden paylaştı.

ALAY ETTİĞİNİ DÜŞÜNENLER OLDU



Grimes, Tweet'inde "Ve bu fotoğraf için de kendi saçını kendi kesti - ikon" ifadelerini kullandı ve üç kılıç emojisi ekledi.

Hayranlar tweet'le ilgili ikiye bölündü. Bazıları Grimes'ın Musk'la alay ettiğine ikna olurken, diğerleriyse bunun samimi olduğuna inanıyor.



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