Gucci, corona virüs nedeniyle San Francisco tanıtımını iptal etti

Corona virüs salgını moda endüstirisini etkilemeye devam ediyor. 18 Mayıs'ta San Francisco'da gerçekleşmesi beklenen Gucci Resort 2021 iptal edildi.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ



İtalyan firması iptali nedenini Corona virüs salgınının yol açtığı belirsizlik nedeniyle ihtiyati tedbir olarak açıkladı. Gösterinin yeni zamanı ve yeri hakkındaki kararın durum netleştikten sonra alınacağını belirten Gucci, "Şu anda düşüncelerimiz tüm dünyadan etkilenenlerle birlikte" dedi.

MODA DEVLERİNDEN İPTAL KARARLARI

Gösteri iptalinin Prada ve Chanel’in Asya’daki defilelerinin virüs salgını nedeniyle erteleme kararının ardından gelmesi dikkat çekti.

