İtalyan modaevi Gucci, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni ayakkabı modeliyle sosyal medyada tepki topladı.



Bileğe takılan bir kayış ve kayışta da ruj konulabilecek haznesiyle elektronik kelepçeyi andıran ayakkabı, eleştiri konusu oldu.



Gucci'nin Facebook sayfasında paylaştığı ayakkabı modeli için bir kullanıcı, “En azından hapishaneden çıktığınızda şık olabilirsiniz” yorumunda bulundu.



Deri eldivenlerle birlikte kombinlenen ve 350 sterline (2 bin 450 TL) satışa çıkarılacak olan ayakkabılar için, bir başka sosyal medya kullanıcısı, ayakkabıdaki kayışın, köpeğinin dışkı poşetini saklama yeri olabileceğini belirterek alaycı bir yorumda bulundu.



Markanın gelecek yıl için bir başka ilginç moda aksesuarının da yastık ya da uyku tulumu taşımak için deri kayışlardan yapılmış bir sırt çantası olduğu belirtiliyor.

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