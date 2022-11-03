Gül Kozacıoğlu’nun 'I See You' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da
03.11.2022 12:49
Son Güncelleme: 17.02.2026 09:45
Gül Kozacıoğlu, kuantum fiziği ile mitolojiyi buluşturan 'I See You' isimli interaktif portre sergisi için sanatseverleri, 11-20 Kasım tarihleri arasında Galeri Yapı Kredi bomontiada’ya bekliyor.
Performans sanatçısı Gül Kozacıoğlu, İstanbul’u Kopenhag’a bağlayan yeni sergisi 'I See You' ile topluluk, sürdürülebilirlik ve sosyal değişim gibi güncel konularda konuşulmayanlara özgür bir düşünce yolu açacak. Danimarkalı müzisyen Michael Kiaer ile tekrar kurulan iş birliğiyle sanatseverlerle buluşacak olan 'I See You' sergisi interaktif bir video sanatı, fotoğraf ve ses deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
PORTRELERİN CANLANDIĞI SERGİ
11-20 Kasım tarihleri arasında Galeri Yapı Kredi bomontiada’da eşsiz bir deneyim yaşatacak olan 'I See You', mekana giriş yapıldığı anda canlanan Kozacıoğlu’nun statik portreleri ile başlayacak. Sergi ziyareti boyunca sürecek interaktif yapısıyla sanatseverlere farklı bir yaklaşım sunacak I See You, eserlerin betimlemelerinin merkezine katılımcıları koyacak.
Gül Kozacıoğlu’nun Ege’nin benzersiz doğa manzarasında çektiği görsel çalışması, Michael Kiaer’in orijinal elektronik ses ortamıyla birleşerek, sanatseverlerle birlikte deneyimlenecek. Sabit açılı videoların prodüktörü ve uzun süreli kolaboratör Balım Tanrıöver tarafından oluşturulan durağan görüntülerin, ziyaretçinin varlığı ile hareketlenip etkinleşeceği sergide, bireysel ruhun bilgeliği ile Dünya ve gezegenindeki topluluk arasında bağlantı oluşturulacak.
Sergi kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 'We See You' başlıklı bir dizi karşılıklı sohbette ise Danimarka ve Türkiye’den birçok disiplinden konuşmacı, serginin çevrelediği konular üzerine münazara ve tartışma başlatmak için sanatseverlerle bir araya gelecek. We See You dizisinde katılımcılar, günümüzün psikososyal ortamını, ekolojik uyumu, hızlanan iklim değişikliği karşısında yeni sürdürülebilir varlık, eylem ve topluluk yaratma çabalarını tartışacak. Sanatçılar, küratörler, tasarımcılar, çiftçiler, teorisyenler ve film yapımcıları günümüzde ve gelecekte “varolmanın yolları” hakkında konuşacak.
“We See You” konuşmacıları arasında Catskills, The Greens Eco Hospitality’nin kurucusu Lucy Sutherland Knaus, CPH Film Festivalleri Dijital HERO’su Bugge Lützhøft, Adorno Kurucu ve CEO’su Kristian Snorre Andersen, The Royal Danish Academy of Fine Arts’ta doçent ve küratör Katarina Stenbeck, The Nordic Theatre Laboratory - Odin Teatret koordinatörü ve oyuncu Ulrik Skeel yer alacak. Mimar ve tarihçi Gökhan Karakuş’un konuşmacılar ve ziyaretçiler arasındaki söyleşilere ev sahipliği yapacağı etkinlikte ayrıca “Üç Ekoloji” kitabının yazarı Felix Guattari, I See You'nun bilincin ve etiğin dönüşümüne ilişkin ilkeleriyle dolu bir ekolojik uyum felsefesine atıfta bulunuyor.