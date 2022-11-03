Gül Kozacıoğlu’nun 'I See You' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da

Performans sanatçısı Gül Kozacıoğlu, İstanbul’u Kopenhag’a bağlayan yeni sergisi 'I See You' ile topluluk, sürdürülebilirlik ve sosyal değişim gibi güncel konularda konuşulmayanlara özgür bir düşünce yolu açacak. Danimarkalı müzisyen Michael Kiaer ile tekrar kurulan iş birliğiyle sanatseverlerle buluşacak olan 'I See You' sergisi interaktif bir video sanatı, fotoğraf ve ses deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

PORTRELERİN CANLANDIĞI SERGİ



11-20 Kasım tarihleri arasında Galeri Yapı Kredi bomontiada’da eşsiz bir deneyim yaşatacak olan 'I See You', mekana giriş yapıldığı anda canlanan Kozacıoğlu’nun statik portreleri ile başlayacak. Sergi ziyareti boyunca sürecek interaktif yapısıyla sanatseverlere farklı bir yaklaşım sunacak I See You, eserlerin betimlemelerinin merkezine katılımcıları koyacak.

Gül Kozacıoğlu’nun Ege’nin benzersiz doğa manzarasında çektiği görsel çalışması, Michael Kiaer’in orijinal elektronik ses ortamıyla birleşerek, sanatseverlerle birlikte deneyimlenecek. Sabit açılı videoların prodüktörü ve uzun süreli kolaboratör Balım Tanrıöver tarafından oluşturulan durağan görüntülerin, ziyaretçinin varlığı ile hareketlenip etkinleşeceği sergide, bireysel ruhun bilgeliği ile Dünya ve gezegenindeki topluluk arasında bağlantı oluşturulacak.

