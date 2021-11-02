Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a gönderme

Hülya Avşar, katıldığı bir programda Gülben Ergen'le düet yapma sorusuna "Demode" yanıtını vermesinin ardından ünlü şarkıcı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Haberler 02.11.2021 - 17:30

Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a gönderme

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Hülya Avşar, "Gülben Ergen ile düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce esprili bir dille teniste rakibinin bile olamayacağını söyledi. Avşar daha sonra Ergen için "Demode" ifadelerini kullandı.

Ergen de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hayranlarıyla çektirdiği bir karesini yayınlayan Ergen, "Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar" diye yazdı.

Ergen'in bu mesajı Avşar'a gönderme olarak yorumlandı.

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