Gülcan Arslan 'Doğduğun Ev Kaderindir'de (Gülcan Arslan kimdir,kaç yaşında ve nereli?)

Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine dahil olan Gülcan Arslan, dizide Nesrin karakterine hayat verecek. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir'in Nesrin'i Gülcan Arslan kimdir?

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğan Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklam filminde oynadı.

KARİYERİ

Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra TRT'de yayınlanan 'Sardunya Sokak' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.



Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.



İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan ” Bir Çocuk Sevdim” adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.



2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırdı.



2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırdı.



12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırdı.



12 Ocak 2017'de atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyurek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

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