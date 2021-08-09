Gülenay Kalkan: Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim

Ünlü oyuncu Gülenay Kalkan, 2019 yılında akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.



Eşinin fotoğrafını paylaşan Kalkan, "Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem..." ifadesini kullandı.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, iki sene önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"NEREYE BAKSAM ONU GÖRÜYORUM"

Gülenay Kalkan eşinin vefatının ardından da "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel. Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" mesajını paylaşmıştı.

