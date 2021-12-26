Gülenay Kalkan: Tarık aklımdan hiç gitmiyor

Gülenay Kalkan’ın eşi Tarık Ünlüoğlu’na olan özlemini "Aklında hiç gitmiyor. Arada kıyafetlerini giyiyorum" sözleriyle anlattı.

Haberler 26.12.2021 - 16:35

Gülenay Kalkan: Tarık aklımdan hiç gitmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gülenay Kalkan: Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim

Gülenay Kalkan: Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim

Oyuncu Gülenay Kalkan, Biz Bize programında iki yıl önce akciğer kanserine yenik düşen eşi Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini anlattı. Kalkan "Tarık hiç gitmiyor aklımdan" dedi.

"AKŞAMLARI ONLA BAŞ BAŞA KALIYORUM"

Gülenay Kalkan "Akşamları onunla baş başa kalıyorum, hep benimle beraber. Yaşatıyorum onu. Çok özel bir insandı. Gardırobu aynı duruyor, ben giyiyorum arada kıyafetlerini. Çok değer veriyordu güzel giyinmeye, bunu ben de yaşatacağım" diye konuştu.

Kraliçe Elizabeth’ten ‘safir broş’lu Noel mesajı

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...