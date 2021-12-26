Gülenay Kalkan: Tarık aklımdan hiç gitmiyor

Oyuncu Gülenay Kalkan, Biz Bize programında iki yıl önce akciğer kanserine yenik düşen eşi Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini anlattı. Kalkan "Tarık hiç gitmiyor aklımdan" dedi.

"AKŞAMLARI ONLA BAŞ BAŞA KALIYORUM"



Gülenay Kalkan "Akşamları onunla baş başa kalıyorum, hep benimle beraber. Yaşatıyorum onu. Çok özel bir insandı. Gardırobu aynı duruyor, ben giyiyorum arada kıyafetlerini. Çok değer veriyordu güzel giyinmeye, bunu ben de yaşatacağım" diye konuştu.

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