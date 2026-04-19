Gülenay Kalkan’dan yıllar sonra Tarık Ünlüoğlu itirafı. “Yas bitmiyor”

Daha önce “Mazi Kalbimde Yaradır”, “Anne”, “Yasak Elma”, “İnci Taneleri”, “Bugünün Saraylısı”, “Kocan Kadar Konuş” gibi birçok yapımda boy gösteren ve bir süredir “Güller ve Günahlar” adlı dizide rol alan Gülenay Kalkan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülenay Kalkan, 2019 yılında kaybettiği Tarık Ünlüoğlu ile ilişkisini ve eşini kaybettikten sonraki süreci anlattı.

Anılar üzerine konuşan Gülenay Kalkan, “Acısıyla tatlısıyla anıların büyümemize çok faydası var” diyen ünlü oyuncu , “Acılar daha çok düşünmemize sebep olabiliyor” dedi.

Çocukluk yıllarından bahseden Kalkan, anne ve babasının çalıştığını söyledi. Memur bir ailede büyüdüğünü anlatan ünlü isim, “Ablamla aramda 9 yaş var, yarı annem gibi” dedi.

Güzel bir çocukluk geçirdiğini belirten Kalkan, “Annem bizi çok güzel yetiştirdi, vizyoner biriydi” ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlardan itibaren taklit yapmaya, şarkı söylemeye meraklı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Konservatuvara girmeme annem sebep oldu” dedi.

Babasının oyuncu olmasına karşı çıktığını da söyleyen Kalkan, “Beni her gün konservatuvara götürüp getirdi. İlk oyunumda da gözleri dolu dolu olmuştu. Babamın beni çok sevdiğini biliyorum. Çok iyi bir babaydı” ifadelerini kullandı.

Annesinin kızı olduğunu belirten ve “Annem gibi benim de elimden her şey gelir” diyen Gülenay Kalkan, 2023’te annesini kaybettiğini söyledi.

Eşinin vefatından sonraki dört yıl boyunca annesiyle yaşadığını açıklayan ünlü oyuncu,“Annemden sonra neşem gitti” dedi.

“Eşim Tarık Ünlüoğlu ile konservatuvarda tanıştık ve 25 yıllık bir ilişkiden sonra evlendik” diyen Gülenay Kalkan, “Arkadaşımız Oktay Kaynarca ‘hadi ben evlendim siz de evlenin’ deyince biz de bir eğlence gibi gördük ve evlendik. İyi ki de evlenmişiz. En azından şimdi soyadını taşıyorum” ifadelerini kullandı.

Tarık Ünlüoğlu’nun kaybı sonrası yaşadığı süreci anlatan Gülenay Kalkan, “Üç dört yıl boyunca işimi yaptım ama hiçbir yere gitmedim. Gece setten geliyordum, ‘ben şimdi günümü kime anlatacağım?’ diyordum. Yas bitmeyecek bir şey, o içinde duruyor. Hayat devam ediyor ama eksik devam ediyor. Ama senin de bir ömrün olduğunu ve hayatın ah ederek geçmeyeceğini kabulleniyorsun” dedi.

66 yaşındaki ünlü oyuncu, “Biz çok fazla çocuk düşünmedik. Tarık ergenden halliceydi. O benim çocuğum gibiydi. Ama çocuğumuz olsa mükemmel olurdu” şeklinde konuştu.

Eşini rahmetle anan Kalkan, “Allah bana böyle bir aşk nasip etti, bunun için çok şanslıyım” dedi.

14 yaşında konservatuvara girdiğini söyleyen Kalkan, “Konservatuvar bir disiplindir” dedi.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda da rol alan ve sesinin güzel olduğundan bahseden ünlü oyuncu, en büyük hayalinin müthiş bir müzikalde oynamak olduğunu söyledi.

İyi ki’lerini sayan Kalkan, “İyi ki sanatçı olmuşum, iyi ki Tarık’la evlenmişim, iyi ki bu aileye doğmuşum” dedi.

Genç oyuncuları çok fazla beğenmediğini söyleyen Kalkan, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Eğitimlerini zayıf buluyorum. Çok beğendiklerim de var ama genel olarak kendilerini geliştirmek konusunda zayıf görüyorum.”