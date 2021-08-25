Güneşin Kızları dizisiyle parlayan Miray Akay ile Erdem Şanlı nişanlandı

Bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Limit' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Miray Akay (21) ile Erdem Şanlı (24), bir süredir aşk yaşıyordu.

Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan ve uzun süre adından söz ettiren Miray Akay'ın bir kez daha nişan yaptığı ortaya çıktı.

Gönlünü rol arkadaşına kaptıran Akay'ın, Erdem Şanlı ile evlilik yolunda ilk adımı attığı öne sürüldü.

Dizi setinde tanıştıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayan Akay ile Şanlı'nın birlikteliklerini nişan yüzüğüyle taçlandırdığı öğrenildi.

ADA MASALI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI