Günlük meditasyonun 7 faydası

Zihnimiz çoğu zaman ya geçmiş sayfalarda gezinir ya da geleceği planlar. Geçmişteki pişmanlıklar, gelecekle ilgili kaygılar, yapılacak işler… Düşüncelerimiz hiç susmaz ve düşünceler içinde kaybolan zihnimiz, yaşadığımız anı gözden kaçırır. Anda kalmak, bir süreliğine zihni geçmişin yükünden ve geleceğin belirsizliğinden uzaklaştırır. Hızlı, kontrolsüz düşünce akışı genelde bizler için yorucudur; anda kalmak ise bu düşünce akışını yavaşlatarak, farkındalığımızı arttırır.

PEKİ, NASIL AN'A GEÇECEĞİZ?



Meditasyon yapmak, An’a gelmemiz için en etkili pratiklerden biridir. Meditasyon dendiğinde çoğu kişinin aklına yerde saatlerce gözleri kapalı bir şekilde oturmak gelir. Ancak meditasyon hareketsiz bir şekilde, gözleri kapalı şekilde kalmak değildir. O anda deneyimlenen içsel yolculuğumuzdur. Ve bunu günlük hayatımızın içindeki basit anlarımıza dahil ederek yapabiliriz. Buna günlük meditasyon denir.



NELER GÜNLÜK MEDİTASYON PRATİĞİ OLABİLİR?





Güne başlarken bir bardak suyu yavaşça içip, sadece tadına ve serinliğine odaklanmak

Bir fincan çay içerken kokusuna odaklanmak, bardağın sıcaklığını hissetmek

Yürürken çevredekilere odaklanmak, adımları saymak, ayakların yere değdiğini hissetmek

Gün içinde kısa aralar vererek pencereyi açıp, dışarıyı izlemek

Nefes alıp verirken karın ve göğüs hareketlerini fark etmek

Duş esnasında yavaş ve beden farkındalığıyla yıkanmak

Suyun akışına ve yapılan eyleme odaklanarak bulaşık yıkamak

Sevdiğiniz bir yemeği uyaranlardan uzak; beş duyu organınızla duyumsayarak yemek

Sevdiğiniz müziğe eşlik etmek ya da dans etmek

Bunlar ve bunun gibi sizlerin rutinine uyarlanabilecek birçok örnek meditasyon olabilir. Burada temel nokta; ne yapıyor olursanız olun düşünce zincirlerinden uzak, farkındalıkla ve o anın içinde yapıyor olmanız. Günün içinde birkaç dakikanızı bile bu küçük duraklara ayırmak yeterlidir. Dışarıyı izlemek, kuşların sesini duymak, yüzünüze vuran rüzgârı fark etmek… Hepsi zihni dinlendirir.

GÜNLÜK MEDİTASYONUN ETKİLERİ NELERDİR?

Kaygıyı hafifletir.

Dikkati güçlendirir

Bedeni sakinleştirir.

Duygularımızı düzenler.

Çözüm bulma becerilerimiz gelişir.

Denge hissiyatı sağlar.

Artan dikkat süremiz ile birlikte yaptıklarımızı daha verimli şekilde yapabiliriz ve keyif alırız.

Günlük meditasyonun amacı düşüncelerden tamamen kurtulmak değildir. Düşüncelerin gelip geçmesine izin verip anda kalmaya çalışmaktır. Ve bunun her zaman sağlanamaması, sürecin başlarında zorlanılması da olağandır. Anda kalmak bir beceridir, zamanla güçlenir. Her gün, bir dakikayı bile pratiğe ayırmak; zihni eğitir, anda kalma becerisini güçlendirir.

Küçük farkındalık anları, bireyin kendine döndüğü bir kapının anahtarı olabilir. Ve o kapıyı açıp geçmesi, yaşadığı anı gerçekten hissetmesi olabilir. Bu nedenle, günlük meditasyon karmaşık değil, aksine basit olmalıdır; çünkü hayatın tadı, çoğu zaman küçük anlarda saklıdır. Ve bu anlar zihinsel sağlığımız için kendi içimizdeki güçlü bir destek gibidir.

Hatırlatmak gerekir ki meditasyon uygulamaları bazı bireylerde geçmiş travmalara bağlı yoğun duyguların tetiklenmesine sebep olabilir. Bu nedenle bu uygulamalara başlamadan önce psikopatoloji bilgisi olan bir uzman ile konuşmak daha iyi olabilir.

