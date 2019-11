Guns N’ Roses turneden servet kazandı

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, ‘Not in This Lifetime…’ adlı turneleriyle dikkat çekici miktarda kazanç elde etti.



Efsanevi rock grubu, üç yıl boyunca turne kapsamında verdikleri 158 konser için 5 milyon 371 bin 891 bilet sattı.



Billboard’un haberine göre altı kıtada konser veren Guns N’ Roses, toplam 584,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

Turne sonlanmadan önce bile tüm zamanların en büyük 10 dünya turnesi arasında gösterilmişti. ‘The Not in This Lifetime…’ adlı turne, grup üyeleri Axl Rose, Slash ve Duff McKagan’i yıllar sonra yeniden bir araya getirdi. Grup, en son 1993’te ‘Use Your Illusion’ adlı turneye çıkmıştı.

Guns N’ Roses, turnenin ardından bir albümle de sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.