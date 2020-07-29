Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.

29.07.2020 - 15:55 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 16:05

Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay (35) ile Barış Arduç (32), evlilik kararı aldı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ikili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE HABERİNİZ OLUR"

Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti:

"Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."

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