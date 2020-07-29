Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay (35) ile Barış Arduç (32), evlilik kararı aldı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ikili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.



Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.



"GÜNÜ GELDİĞİNDE HABERİNİZ OLUR"

Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti:

"Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."

