Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

29.07.2020 - 15:55 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 16:05
Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay (35) ile Barış Arduç (32), evlilik kararı aldı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ikili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.
Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.
"GÜNÜ GELDİĞİNDE HABERİNİZ OLUR"
Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti:
"Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."