Gürkan Uygun'un üçüncü çocuğu doğdu

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Bir kız ve bir oğlan sahibi çiftin bir oğlu daha oldu.

Haberler 21.11.2021 - 16:58

Gürkan Uygun'un üçüncü çocuğu doğdu

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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, üçüncü kez baba oldu. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

Bir kızı ve bir oğlu olan çiftin yeni doğan bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.

Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaştı ve karesine "Hoş geldin oğlum" notunu düştü.

Uygun ailesi üçüncü çocuklarına Miran Mavi adını verdi. Çiftin diğer çocuklarının adı ise Mihriban Balım ve Ateş.

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