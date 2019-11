Güvercin'in yıldızı Almida Ada: Zülüf'ün hayata karşı duruşu beni çok etkiledi

Star TV ekranlarında her Pazar seyirciyle buluşan yeni dizi Güvercin’in başrol oyuncularından Almila Ada hakkında merak edilenleri, yeni dizisini ve karakteri Zülüf’ü anlattı. "Zülüf’ün babasının üzerine kalan suçu temizlemek için verdiği savaş, Kenan ile olan ilişkisi, hayata karşı duruşu beni çok etkiledi" diyen Almile Ada şunları söyledi:

Öncelikle sizi daha yakından tanıyalım, Almila Ada kimdir?



1994 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı bale, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservaturı tam zamanlı bale, Royal Academy of Dance & Tring Park Performing Arts’dan mezunuyum. Tüm eğitim hayatım boyunca bale ağırlıklı olmak üzere sahne sanatları okudum. Daha sonra Londra başta olmak üzere, sayısız Avrupa ülkelerinde dans ettim. 2015’ten beri Türkiye’de oyunculuk yapıyorum.

Oyunculuğa olan ilginizi ne zaman keşfettiniz? Oyunculuktaki hedefleriniz neler?



Sahne sanatları üzerine eğitim aldığım için drama, müzikal tiyatro ile iç içeydim. Londra’da bir ajanstan gelen teklif üzerine kamera önü oyunculuğu düşünmeye başlamıştım. Denedikten sonra da çok sevdim. İstanbul’a döndüğümde gelen teklif üzerine oyunculuğa başladım.

Güvercin’i ilk okuduğunuzda ne hissettiniz? Projeye dahil olma sürecini anlatabilir misiniz?



Senaryoyu okuduğumda Zülüf’ün hikayesine can vermek istediğime emindim. Babasının üzerine kalan suçu temizlemek için verdiği savaş, Kenan ile olan ilişkisi, hayata karşı duruşu çok etkiledi beni.

Güvercin’de Zülüf karakterini canlandırıyorsunuz. Bize biraz karakterden bahsedebilir misiniz? Zülüf’ün yaşadıkları size neler hissettiriyor?



Zülüf akıllı, temiz kalpli, çalışkan, ailesine düşkün, eğitimli genç bir kız. Kavvi ve Cibranoğlu ailelerinin geçmişinde yaşadıkları olaydan ötürü babasının suçlu sanılmasını kendine yediremediği için inatçı ve bir o kadar hırslı kişiliği karakteri canlandırırken en büyük motivasyonlarımdan biri. Günümüzde hala kadınların zorla evlendiriliyor olması beni çok üzüyor, kardeşi ve babasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda edişi çekerken en keyif aldığım ve zorlandığım sahneler oldu.



Zulüf’ün, sizinle benzer ya da zıt yönleri var mı?



Zülüf ile benzer ya da zıt yönlerimiz var gibi düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü Zülüf farklı bir coğrafyada doğmuş büyümüş biri, bu yüzden bana ters gelen farklı gelen bir çok sey buradakiler için çok normal olabiliyor. Bu sebeple karşılaştırmaya girmek yerine empati kuruyorum.

Set nasıl gidiyor? Dizinin çekimleri Gaziantep’te yapıldığını biliyoruz, daha önce Gaziantep’e gelmiş miydiniz? Burada olmaktan mutlu musunuz?



İlk kez Gaziantep’e geldim, geldiğimizden beri durmaksızın çalışıyoruz bu sebeple henüz turistlik gezi yapacak vaktim olmadı ama halkı sıcacık karşıladı bizi. Vakit buldukca gezmek görmek istediğim bir çok yer var. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehir.



Son zamanlarda dijital dünyada bir sürü yeni dizi yayınlanmaya başladı. Siz, bir sonraki projenizde dijitalde yayınlanan bir dizide rol almak ister misiniz?



Dijital bir işte yer almayı çok isterim tabii ki. Çalışma şartları ve hitap ettiği kitle açısından daha farklı olduğu için öyle bir işte yer almayı çok isterim.

Takip ettiğiniz yabancı dizi var mı? Varsa hangileri? Kendinize rol model olarak aldığınız bir yabancı oyuncu var mı?



The End of the F***ing World dizisinin ikinci sezonunu takip ediyorum şu an, set sonrası akşamları dinlenirken farklı türlerde işleri izlemeye çalışıyorum. Rol model olarak aldığım biri var diyemem ama Natalie Portman’in sade ve küçük oynamasını çok beğeniyorum ve mümkün olduğunca işlerimde o şekilde oynamaya çalışıyorum.



Oyunculuk dışında bale ile de ilgilendiğinizi biliyoruz. Bale ya da dans şu anda hayatınızın neresinde?



Hayatımın büyük kısmını bale eğitimi ve daha sonrasında bale kariyeri ile geçirdim. Yaklaşık 1 sene önce İstanbul’da kendi stüdyomu açtım. Pointe Studio adı altında, Alara Yarcan isimli bir ortağım ile sürdürmekte olduğumuz stüdyoda yetişkinler için bale, yoga, bale fitness, modern dans ve çeşitli enstrümantal eğitimleri veriyoruz. Setim olmadığı zamanlar bale derslerini ben veriyorum.



Son olarak Güvercin’i izlemek isteyen seyircilere bir notunuz var mı?



Pazar günleri bizi izlemelerini diliyorum. Ekip olarak çok çalışıyoruz ve izleyicinin keyif alacağı güzel bir iş çıkacağına inanıyorum.