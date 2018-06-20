ABD’li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, Hollywood yapımcısı Brad Falchuk ile evleniyor. Çiftin düğünü, Paltrow’un Hamptons’taki evinde yapılacak.
Düğünün yaz sonunda yapılması bekleniyor.
Page Six, 45 yaşındaki Paltrow’un Meksika’da bekarlığa veda partisi yapmayı planladığını duyurdu.
Ayrıca Ryan Murphy’nin ev sahipliğinde 400 kişilik bir davetle nişanlanan çiftin sürpriz bir düğün yapma ihtimali olsa da Paltrow’un evde düğünü tercih edeceği düşünülüyor. Çünkü ünlü oyuncu son verdiği röportajda büyük bir düğün organizasyonu için çok yoğun olduğunu söylemişti.