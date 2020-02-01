Gwyneth Paltrow'un sattığı ürünler sağlığa zararlı çıktı

Marvel'in Yenilmezler (Avengers) serisinde canlandırdığı Pepper Potts karakteriyle dünya çapında üne kavuşan, son olarak The Politician dizisinde Georgina Hobart'a hayat veren Gwyneth Paltrow ticarette aynı başarıyı yakalayamadı. 47 yaşındaki oyuncunun kendi markasıyla sattığı ürünler tartışma konusu oldu.



"ZARARLI VE İŞE YARAMAZ"

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Başkanı Simon Stevens, ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow’un sahibi olduğu doğal sağlık şirketi Goop’un zararlı ve işe yaramaz ürünler sattığını söyledi.

"TEDAVİ EDİCİ DEĞİLLER"

The Guardian'ın haberine göre; markanın sattığı pozitif enerji için 'vampir kovucu sprey', hormon dengesini sağlamak için 'yeşim yumurtası' gibi ürünlerin testlerden geçmediğini belirten Stevens, bu ürünlerin tedavi edici olmadığını öne sürdü.