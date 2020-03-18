Hadise corona virüs yüzenden cenazeye gidemedi

Şarkıcı Hadise'nin halası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Hadise, üzüntüsünü dile getirdi.



Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs salgınından korunmak için evde kendisini karantinaya alan Hadise, "Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.

Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı satırlara "Halam... Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, 'İkinci anne' dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" notu düştü. Takipçileri ise Hadise'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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