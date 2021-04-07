Hadise: 'Roberto Carlos bacaklı' dediler

Yıllar önce fazla kiloları yüzünden eleştirilmesi hakkında ilk kez konuşan Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. 'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" ifadelerini kullandı.

07.04.2021 - 10:49

Hadise: 'Roberto Carlos bacaklı' dediler

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Hadise'ye ikinci dava

Hadise'ye ikinci dava

Geçtiğimiz haftalarda doğallıyla genç kızlara örnek olmak istediğini belirten Hadise, L'Officiel'a açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce fazla kiloları sebebiyle eleştirilmesi ile ilgili konuşan Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

"Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" şeklinde konuşan Hadise, "Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması... O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" dedi.

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