Ramazan Bayramı'nın 2'inci günü Kıbrıs’ta Lord’s Palace Hotel-Bella Marin’de sahne alan Hadise'nin unutkanlık tedavisi gördüğü anlaşıldı. B12 vitamin eksikliği bulunan Hadise bunun için her ay düzenli olarak tedavi gördüğünü açıkladı.
İğneyle tedavi gören 32 yaşındaki şarkıcı, "Konser öncesi şampuan takıntım var. Bazen şampuanımı unutabiliyorum... Zaman zaman yorgunluk oluyor. Doktor kontrolünde iğne oluyorum. Bu hastalığı yeneceğim" şeklinde konuştu.
Hadise'nin hastalığı ne?
Yaşam
Bayramda Kıbrıs’ta sahne alan Hadise, sahne öncesi verdiği röportajda hastalığını açıkladı.
Ramazan Bayramı'nın 2'inci günü Kıbrıs’ta Lord’s Palace Hotel-Bella Marin’de sahne alan Hadise'nin unutkanlık tedavisi gördüğü anlaşıldı. B12 vitamin eksikliği bulunan Hadise bunun için her ay düzenli olarak tedavi gördüğünü açıkladı.