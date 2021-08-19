Hadise'nin Instagram'da 13 milyon sevinci

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini verdiği pozla paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an..." notunu düştü. Ancak hayranları bir hayli keyifli olduğu görülen ve değişimiyle dikkat çeken Hadise'yi tanımakta zorlandı.



"BU KİM, HADİSE NEREDE?"



Takipçileri imaj değiştiren şarkıcının paylaşımına, "Bu kim?", "Hadise'ye benzetemedim" ve "Hadise nerede?" gibi yorumlarda bulundu.



Öte yandan aşk hayatıyla da gündemde olan, oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.

"NOKTALADIM!"



Hadise, Kaan Yıldırım'la ayrılık haberini paylaşırken, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı" demişti.

BARIŞIP BİR DAHA AYRILDILAR



Ancak ünlü çift ayrılığa dayanamamıştı. Hadise, ocak ayında reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.



Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemiş ve 6 ay sonra yollarını yeniden ayırmıştı.

Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşıyor. Çift, geçen ay Bodrum'da görüntülenmişti.