Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir?

İş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı birlikteliğin ardından magazin dünyasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu.

Peki, Mehmet Dinçerler kimdir?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen ve aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler, ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO’sudur.



Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in de oğludur.

ÖZEL HAYATI



Bir dönem adı Asena Atalay ile anılan Dinçerler, şimdilerde ise şarkıcı Hadise ile yaşadığı birliktelik ile gündemde.