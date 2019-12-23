Haftalık akrep burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında maddi gelirlerinizde olumlu bir hareketlenme meydana gelebilir. Yurt dışı bağlantılarınızla ilgili hızlı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Diğer yandan Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, kardeş ve yakın akrabalarınızla 2018 yılından beri süren ortak aile meselelerine son noktayı koyar.

Elde ettiğiniz sonuçlar, alınan kararlar sizi çok mutlu etmese de şartları bir an önce kabul etmeli, geçmişle vakit kaybetmektense geleceği planlamalısınız. Sahip olduklarınızla yapabileceklerinizin tespitini gerçekleştirmek yeni yılda size çok destek sağlar.

Cuma günü tapu, alım, satım gibi resmi işleri halletmek gündeme gelebilir. Yeni bir iş kurmak için eksik evraklarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz Ofis tutmak ya da taşınmak gündeme gelebilir.





