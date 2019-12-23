Haftalık aslan burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor? Aslan burcu bu hafta nelere dikkat etmeli? İşte haftalık aslan burcu yorumları..

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Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Perşembe günü meydana gelecek olan Oğlak burcundaki Güneş tutulması, sanki sizin sevdiğiniz insandan belirli bir zaman için ayrı kalmanıza neden olacak. Belki çalışma hayatınızdaki köklü değişimler, belki ebeveynlerin sağlık konularıyla ilgilenmek, belki de rutin yaşamınızdaki genel şartların kökten değişimi nedeniyle bu ayrılığa maruz kalmak zorundasınız.

Moralinizi bozmadan yeni şartları geçici bir süre olarak kabul etmeli, bu perspektifteki avantajlarınıza odaklanmalısınız. Hafta başında arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz vakit belki kısa bir tatil kaçamağı, yaşam sevincinizi yeni baştan güçlendirmenize yardım edecektir.

Bu hafta fırsat buldukça spor yapmalı böylece fiziksel bedeninizi güçlendirmelisiniz. Hafta sonunda iş arkadaşlarınızla keyifli bir yılbaşı kahvaltısı düzenleyebilirsiniz.

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