Haftalık balık burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Balık ve Balık Burcu: bu hafta işinizde önemli bir başarıya imza atarak yıla veda edersiniz. Terfi edebilir ya da sizi daha mutlu ve özgür kılacak farklı bir işe geçiş yapabilirsiniz. 2020 seyahati bol bir döneme adım atacaksınız. Kültürel konular, tanıtım ve lansmanlar kariyerde yükselmenize neden olur.

Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması sosyal ilişkiler alanınızda etkili olacak. Bazı eski arkadaşlıklarınıza son vermek isteyebilirsiniz. Bir dernek üyeliğinize son vermek isteyebilir ya da yönetim kadrosundan istifa edebilirsiniz.

Geleceğe ait hedeflerinize ulaşmak için yeni yıl için bir yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sözüne güvendiğiniz bir dostunuzla bir işe ortak olarak adım atabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ön plana çıkaran atölye çalışmalarına katılmak u hafta size iyi gelir.