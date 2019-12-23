Haftalık boğa burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Sanki bu hafta artık hayatınızı başka bir mekanda sürdürmek isteyeceksiniz. Yeni hayat düzenine geçerken kardeş veya yakın akrabalarınızla olan ilişkinizde farklı açılımlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta çeşitli eğitimlere katılabilir ya da eğitimlerinizi bir sertifika kazanarak sonlandırabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi kullanmak için bu haftanın dinamiklerini iyi değerlendirmelisiniz. Arabanızı değiştirmek ya da yeni bir araba almak için elinize güzel fırsatlar geçebilir.

26 Aralık’ta meydana gelecek olan Güneş tutulması sayesinde uzun zamandan beri devam eden hukuki bir mesele sonlanabilir ya da ciddi bir konu hukuka taşınabilir. Sakinliğinizi korumalı, ayaklarınızı yere sağlam basarak, sahip olduğunuz değerleri korumak için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Hafta sonuna doğru yabancılarla yollarınızı ayırıp, yeni anlaşmalara yönelebilirsiniz.