Haftalık koç burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftanın ilk yarısında bol bol seyahat edebilir, uluslararası bir toplantıdan diğerine katılabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi doldurabilir. Yeni ülkelere ziyaret etmek, yabancılarla tanışmak için bu hafta yoğun bir gündeme sahip olabilirsiniz.

Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, hayatınızda sanki yeni bir çığır açacak. Gerek iş gerekse özel hayatınızda eskiyle vedalaşıp, kendinizi yep yeni oluşumların içinde bulacaksınız.

Yeni bir kariyer hayatına atılmak için yanıp tutuşsanız da, birlikte adım atacağınız kişilerin size olan faydasını detaylı bir şekilde değerlendirmelisiniz Hafta sonunda arkadaşlarınızla katılacağınız yılbaşı partisinde haftanın stresini üzerinizden atıp, hayatın keyfini çıkartabilirsiniz.