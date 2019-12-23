Haftalık kova burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta başında Yay burcunda seyahat eden Ay, arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçireceğiniz sizin için bir erken yılbaşı partisi hazırlayacak. Partide tanışacağınız yeni kişilerle bir arada olmak size yeni yılda yeni heyecanlar taşıyacak.

Sizi maceradan maceraya koşturacak yeni arkadaşlarınızla, yeni yılda hiç görmediğiniz yerlere seyahat edebilir, adeta bir seyahat canavarı kesilebilirsiniz. Bu hafta ülke sınırları dışına taşan bir iş projesine dahil olabilirsiniz. Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, günlük rutininizde köklü bir değişime neden olur.

Kronik bir sağlık sorununa farlı bir tedavi yöntemi uygulayarak kendinizi eskiye göre daha zinde hissedebilirsiniz. Bu dönemde ebeveynlerle aranızda anlaşmazlık çıkabilir. Aile içinde miras paylaşımı ile ilgili konularda bireyler arasındaki fikir ayrılığını gidermek konusunda çaba sarf edebilirsiniz.