Haftalık terazi burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hafta başında Yay burcunda seyahat eden Ay, sizi aniden kısa yolculuklara sürükleyebilir. Yorgun olsanız bile seyahat size iyi gelecektir. Hayatın karmaşası arasında biraz mola vermek, hayata karşı motivasyonunuzu artırır. Kurslar, eğitimler için hareketli günler sizi bekliyor olacak.

Perşembe günü meydana gelecek olan Güneş tutulması ile birlikte aile köklerinden getirdiğiniz yaşam düzeninizde temel değişimler meydana gelebilir. Hiçbir şeyin ömrünüzün sonuna kadar sürmeyeceğin kabullenmeli, değişimlere açık olmalısınız. Toprak, arazi ya da taşınmaz varlıklar konusunda, aile ile birlikte radikal kararla alabilirsiniz.

Belki farklı bir ülkede ya da şehirde yaşamaya daha sıcak bakabilirsiniz. Farklı bir ülkenin vatandaşlığına başvurmak ya da oturma izni almak için bürokratik işlemlere bu hafta zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda ev satışı için bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.