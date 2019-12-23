Haftalık yay burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başında burcunuzda ilerleyen Ay, yeni yıla özgür düşüncelerinizi rahatça taşımanıza yardımcı olacak. Bu hafta geleceğe iyimser bir bakış açısıyla bakacaksınız. Yabancılarla ilişkilerinizde olumlu gelişmelere adım atabilirsiniz.

Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, para ve kazanç evinizi etkileyecek. Kurumsal hayata veda edip, serbest çalışmaya başlamak isteyebilirsiniz. Aileden gelen ortak gelirleri ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Çalıştığınız kurumun hissedarlarında bu hafta bir değişiklik gündeme gelebilir.

Cuma günü yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Güneş ile kavuşum yapması, yeni bir ortaklığa adım atmanıza destek verecektir. Diğer yandan babanızın işini devralabilirsiniz. İnşaat sektörü, finansal kurumlar, müfettişlik, askerlik gibi alanlarda faaliyet gösteren işlerle uğraşmak kapınızı çalabilir.