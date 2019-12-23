Haftalık oğlak burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta gökyüzündeki altı gezegene ev sahipliği yapıyorsunuz. Üstelik Perşembe günü yeni ay ile birlikte Güneş tutulması da sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Adeta evren sizi bu dönemde baştan yaratacak. Hayata bakışınızı değiştirdiğiniz, standart koşulları geride bıraktığınız bir hayata merhaba diyeceksiniz.

Gerek ikili ilişkilerdeki değişim, gerekse bireysel kararlarınızdaki devinim yeni yılda size farklı bir yaşamın kapılarını açacak. Bu köklü değişime bir an önce adım atmak için geçmişle vedalaşmayı ustaca gerçekleştirmelisiniz.

Hafta sonunda iletişim gezegeni Merkür’ün de burcunuza yerleşmesiyle 2020 için bir sözleşmeyenin altına imzanızı atacaksınız. Yeni aile, yeni mekan, yeni iş ve hayata yeni bir bakış açısı artık sizin yanı başınızda. Bu süreçte fiziki görünümünüzde de değişiklik yapmak için heyecan duyabilirsiniz.