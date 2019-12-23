Haftalık yengeç burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: İkili ilişkilerde sizin için bir devir kapanıp, yeni bir dönem açılıyor. Zira Oğlak burcunda meydana gelecek hem Güneş tutulması, hem de birden çok gezegenin bu noktada toplaşması size partner ile birlikte yeni bir yaşam yolculuğunun kapılarını aralayacak.

Yeni kurallar, iş teklifleri, ortaklıklar ve yurt dışı bağlantılı projelerle ilgili önemli kararlar almak zorunda kalacaksınız. Hayatınızdaki otorite figürlerinin işlerini sizinle birlikte yürütmek istedikleri ısrarcı tavırlarına çok fazla karşı çıkmamalı, menfaatinizi gözeterek şartları kabul etmelisiniz.

Eşinizin iş hayatında sorumluluklarında önemli artışlar gündeme gelebilir. Bu hafta, evlenmek, ayrılmak gibi hayati kararlar almaktan kaçınmalı, bu tür kararları Ocak sonuna kadar askıya almalısınız. Ailevi düzende meydana gelen köklü değişimler, birey olarak kıymetinizi daha fazla ortaya çıkartacaktır.





