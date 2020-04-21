Hailey Baldwin Bieber: Hiç bu kadar mutlu olmamıştım

Dünyada 2 milyon 400 binden fazla insanı etkileyen corona virüs salgını sürecinde eşi Justin Bieber ile birlikte aylık kirası 60 bin dolar olan Beverly Hills'teki evlerinde karantinada olan ve bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Hailey Baldwin Bieber sosyal izolasyonun kendisine iyi geldiğini açıkladı.

Pandemi sürecinde Justin Bieber'ın çektiği küvet fotoğrafları çok konuşuldu

23 yaşındaki model, “Başlarda endişeliydim ama sonraları hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum” dedi.

EĞLENCELİ VİDEOLARLA EVDE KAL MESAJI

Ünlü çift karantina sürecinde paylaştıkları eğlenceli videolarla "Evde kal" mesajı verirken birbirlerinin fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak ABD'li model, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adınının Bieber Cosmetics olacağını açıklamış ancak eşinin soyadını kullandığı için eleştirilmişti.