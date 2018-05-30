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ABD’li model Hailey Baldwin (21), eski aşkı Justin Bieber (24) hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce kısa süreli aşk yaşadığı şarkıcıyla şimdilerde iki iyi arkadaş olduklarından bahsetti.

Model, “Justin ile beraberken henüz 18 yaşındaydım. İlişkimiz sona erdikten sonra uzun süre konuşmadık. Sonra bu garip durumu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” diye konuştu.