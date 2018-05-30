ABD’li model Hailey Baldwin (21), eski aşkı Justin Bieber (24) hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce kısa süreli aşk yaşadığı şarkıcıyla şimdilerde iki iyi arkadaş olduklarından bahsetti.
Model, “Justin ile beraberken henüz 18 yaşındaydım. İlişkimiz sona erdikten sonra uzun süre konuşmadık. Sonra bu garip durumu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” diye konuştu.
Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması
Yaşam
Hailey Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşadığı Justin Bieber ile arkadaş olduklarını anlattı, “İlk ayrıldığımızda hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” dedi
ABD’li model Hailey Baldwin (21), eski aşkı Justin Bieber (24) hakkında samimi açıklamalarda bulundu.