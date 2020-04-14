Hailey Baldwin'in yeni markası Bieber Cosmetics ismiyle tartışma yarattı

Başta Kylie Jenner olmak üzere dünyaca ünlü yıldızların ticarete atılarak servetlerine servet katmasının ardından Hailey Baldwin Bieber da kendi kozmatik markasını kurdu. Ancak 23 yaşındaki girişimcinin markası için seçtiği isim tartışma konusu oldu.

14.04.2020 - 08:47

cZsDVtZOJ0-HI_go_IDcLQ.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hailey Bieber: İnternette linç edilmek kalbimi acıtıyor

Hailey Bieber: İnternette linç edilmek kalbimi acıtıyor

Justin Bieber'dan çocuk açıklaması

Justin Bieber'dan çocuk açıklaması

22 yaşında 2. kez en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner hakkında 22 ilginç bilgi

22 yaşında 2. kez en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner hakkında 22 ilginç bilgi

Geçtiğimiz yıl 10 Nisan’da Amerikan Patent ve Tradmark Ofisi’ne başvuran ve bir kozmetik markası çıkaracağını duyuran Hailey Baldwin Bieber da artık kendi markasına sahip.  ABD'li model, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adınının Bieber Cosmetics olacağını açıkladı.

NEDEN EŞİNİN SOYADI TEPKİSİ

Ancak 23 yaşındaki modelin; parfüm, saç ürünleri ve kozmetik ürünlerinin olacağı yeni markasına, Kanadalı şarkıcı eşi Justin Bieber'ın soyadını vermesi sosyal medyada tartışma yarattı.  ‘İnsanın kendi adını kullanmayıp eşinin soyadını vermesi saçmalık’ gibi yorumların yanı sıra ‘Onların ki büyük bir aşk’ diyerek marka ismine destek verenler de oldu. 

JUSTIN BIEBER'DAN KAFES DÖVÜŞÜ TEKLİFİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...