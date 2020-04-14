Hailey Baldwin'in yeni markası Bieber Cosmetics ismiyle tartışma yarattı

Geçtiğimiz yıl 10 Nisan’da Amerikan Patent ve Tradmark Ofisi’ne başvuran ve bir kozmetik markası çıkaracağını duyuran Hailey Baldwin Bieber da artık kendi markasına sahip. ABD'li model, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adınının Bieber Cosmetics olacağını açıkladı.

NEDEN EŞİNİN SOYADI TEPKİSİ



Ancak 23 yaşındaki modelin; parfüm, saç ürünleri ve kozmetik ürünlerinin olacağı yeni markasına, Kanadalı şarkıcı eşi Justin Bieber'ın soyadını vermesi sosyal medyada tartışma yarattı. ‘İnsanın kendi adını kullanmayıp eşinin soyadını vermesi saçmalık’ gibi yorumların yanı sıra ‘Onların ki büyük bir aşk’ diyerek marka ismine destek verenler de oldu.

JUSTIN BIEBER'DAN KAFES DÖVÜŞÜ TEKLİFİ