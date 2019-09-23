Siirt'te babası Hasan Altun anısına ilkokul yaptıran Hakan Altun'u açılışta dostları yalnız bırakmadı.
Tören öncesi konuşma yapan Altun, 'Rahmetli babamın isminin Siirt’te yaşayacağı için çok mutluyum. Bu güzel okuldan Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı evlatlar, mühendisler, profesörler yetişmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Zafer Algöz de açılıştan bir fotoğrafı yayınlayarak, "Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt’te çok güzel bir okul yaptırdı.. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü..." dedi.
Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı
Yaşam
Ünlü şarkıcı Hakan Altun babası Hasan Altun adına yaptırdığı okulu açtı.
Siirt'te babası Hasan Altun anısına ilkokul yaptıran Hakan Altun'u açılışta dostları yalnız bırakmadı.