Hakan Altun programa ara verip Bodrum'da dinlenecek

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; yapımcı Polat Yağcı, Hakan Altun’u ziyaret etti. Yağcı, sanatçının tedavisinin bir gün daha devam edeceğini ve check up yapıldıktan sonra taburcu olacağını söyledi.



Altun'un programa devam edip etmeyeceği konusuna da açıklık getiren Yağcı, “Hakan, Bodrum’a gidip iki ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak. ‘Şarkılar Bizi Söyler’in son dört bölümünü konuk sanatçılarla çekeceğiz" diye konuştu.



Altun doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu ise dün yaptığı açıklamada, sanatçının durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" demişti.

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