Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" dedi.

Haberler - DHA 05.11.2021 - 10:19

Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm

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Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı.

Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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