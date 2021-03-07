Hakan Taşıyan’a karaciğer nakli yapıldı

Yaklaşık bir yıl önce çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Hakan Taşıyan’a Ankara Şehir Hastanesi’nde karaciğer nakli yapıldı.



Sanatçının genel sağlık durumu hakkında bilgi veren menajeri Hakan Yılmaz, “Yaklaşık 5 ay önce Şehir Hastanesi’ne gelmiştik. Geldiğimizde doktorların kesin kararıydı. Aslında bu karar ondan önce Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 1 yıl kadar önce başlamıştı. Ardından bu karar neticelenince yatış verdiler ve yatışın ardından da 5 ay gibi bir süre geçti. Şuanda da biliyorsunuz itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Şuanda sağlığının iyi olduğu bilgilerini içerden aldık. Ardından bir böbrek nakli gerçekleşecek onunla ilgili de birkaç güne ihtiyacımız var. Ardından hekimlerimizin kararı ile böbrek nakli de gerçekleşince yoğun bakım ünitesinde bir süre stabil ortamı oluşturacaklar” dedi.

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