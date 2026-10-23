Hakkı Bulut'un sağlık durumu nasıl? Sahnede rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı , ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.



Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



HAKKI BULUT KİMDİR?



3 Şubat 1945'te Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde dünyaya gelen Hakkı Bulut, Eğitim hayatına doğduğu köyde başladı. Ailesiyle birlikte Adana'ya taşınan Bulut, eğitimini Adana Erkek Lisesi ve Adana Öğretmen Okulu'nda tamamladı. Mezuniyetinin ardından 12 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Hakkı Bulut, babasının saz çalmasının da etkisi ile müziğe küçük yaşta ilgi duymaya başladı.



1967 yılında çıkardığı Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik etti. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses yarışmasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı. Ardından yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz Bir Fidanız adlı eserini 1969 çıkardı. Bu eser Hakkı Bulut'un tüm Türkiye 'de sevilmesine yol açtı.



18 45'lik plak, 65 albüm çalışmasına imza atan sanatçının, 1000'i aşkın beste ve güftesi de kendisine ait eseri bulunuyor. 300'e yakın eseri de başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Sanatçının ayrıca 12 sinema filmi bulunuyor.