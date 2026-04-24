Hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hande Yener'in ifadesi ortaya çıktı

“BİLİNÇLİ BİR SAPTIRMADIR”



İfadesinde; farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen olayların tek bir olaymış gibi sunulduğunu ileri süren Hande Yener , "Zıplama olayı ile 'Bu devri devireceğiz' şeklinde iddia edilen söz aynı ana ilişkin değildir. 'Bu devri devireceğiz' ifadesi, Harbiye'deki başka bir konserimde, 'Bodrum' isimli şarkımdaki 'Senle ben hep yoktan zamandık' sözlerine atıf yaparak, gençlere kendi hayatımdan örnekler verdiğim bir motivasyon konuşmasıydı. Bu iki ayrı olayın birleştirilip, sanki bir çağrı yapılmış gibi yansıtılması bilinçli bir saptırmadır" dedi.

"DEVLETİMİN VE MİLLETİMİN YANINDAYIM"

Mesleğini her zaman birleştirici bir güç olarak gördüğünü de ifadesinde belirten Yener, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldım, Yenikapı mitinginde yer aldım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelip, iftar programlarına katıldım. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'e giderek askerlerimize destek veren sanatçılar arasındaydım. Tüm bu süreçlerde duruşum her zaman devletimin ve milletimin yanında olmuştur" diye konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN AYRIŞTIRICI BİR DİL KULLANMADIM”

Hakkındaki yanlış algının düzeltilmesini istediğini belirten Yener, "Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadım, kimseyi hedef almadım ve kışkırtmadım. Sahnedeki tek amacım, insanları eğlendirmek ve hayatın yükünden bir süreliğine de olsa uzaklaştırmaktır" dedi. Yener'in avukatının, konserin tamamına ait görüntüleri ve sanatçının gençlere verdiği moral mesajlarını içeren kayıtları dosyaya sunduğu öğrenildi.