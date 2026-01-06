Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altında

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.

Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi.

Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.