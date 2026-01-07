Haldun Dormen'in tedavisi sürüyor. Usta oyuncudan sağlık durumuyla ilgili açıklama
07.01.2026 12:38
Son Güncelleme: 07.01.2026 12:43
NTV - Haber Merkezi
Türk tiyatrosunun duayenlerinden Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan Dormen'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
USTA OYUNCUDAN HABER VAR
Hastanede olduğuna dair çıkan haberler sonrası Haldun Dormen'den açıklama geldi. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, “Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor.
Kendisine sevenlere ilgisi için teşekkür eden Haldun Dormen, sözlerini "Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle" diye noktaladı.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.
Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi.
Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.