Halikarnas Balıkçısı Bodrum’da anıldı
Bodrum’a iz bırakan isimlerden biri olan Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), vefatının 52’nci ve Bodrum’a sürgün edilişinin 100’üncü yılı kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı.
Anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşen kent turunda katılımcılar, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’a kazandırdığı bitkilerin izini sürdü.
Tur boyunca Halikarnas Mozolesi, Belediye Meydanı ve çevresindeki önemli noktalar gezildi.
Etkinliğe Genel Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, iş insanı Mustafa Cem ve yazar Meltem Ulu katıldı.
