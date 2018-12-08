Önceki akşam Karaköy Mana adlı mekanda fotoğrafçı Mehmet Turgut ile akşam yemeği yiyen şarkıcı Halil Sezai, magazin muhabirlerini görünce masasından kalkarak, "Arkadaşlar hava çok soğuk, sizleri bekletmeyeyim" diyerek, gazetecilerin yanına geldi.



Halil Sezai, "Yeni bir yapım şirketi kurdum. Bir film için kolları sıvadım. Daha önce de bir yapım şirketim vardı ama battı, sizin bundan haberiniz yok mu?" şeklinde konuştu.



Başarılı şarkıcı, yanında bulunan ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ve iki genç arkadaşı Soner Han ile Kaan Çakır için "Fotoğraf çekiminden geliyoruz. Mehmet bu iki arkadaşın muhteşem fotoğraflarını çekti. İki genç daha çok ufaklar, fakat söz yazıp beste yapıyorlar. Yapımcı olarak ilk işim onların albümünü çıkartmak olacak, ona hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.



Mehmet Turgut ortada, Halil Sezai sağda.

Gazetecilerin "Mehmet Turgut'un kaşesi pahalı mı?" sorusu üzerine Sezai, "Mehmet'le aramızda paranın lafı olmaz" karşılığını verdi. Bu sırada Mehmet Turgut, araya girerek, "Baksanıza yıllardır botlarım yırtık, patlak" diyerek gülmeye başladı. Halil Sezai de "Ben de üç yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum, gocunmuyorum" ifadelerini kullandı.