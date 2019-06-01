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Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu.

YUMRUK ATIP KAÇTILAR

Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

TWITTER'DAN AÇIKLADI

Ünlü oyuncu yaşadıklarını Twitter hesabından anlattı: Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.