Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ve oğulları Ali ile çıktığı Çeşme tatilinde ev kazası geçirdi.
Yazlık evlerindeki tadilat sırasında ayağı kesilen 48 yaşındaki oyuncu, soluğu hastanede aldı.
Hastane çıkışı soruları yanıtlayan Ergenç, “Yıllar önce de bir kez ayağım kesilmişti, enfeksiyon yüzünden o küçük kaza başıma büyük iş açmıştı. Bu kez işi şansa bırakmadım, önlem için doktora geldim. Şimdi iyiyim” dedi.
Halit Ergenç'in talihsiz kazası
Yaşam
Oyuncu Halit Ergenç Çeşme tatilinde tadilat kazası geçirdi.
Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ve oğulları Ali ile çıktığı Çeşme tatilinde ev kazası geçirdi.