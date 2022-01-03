Halsey oğlu Ender'in son halini paylaştı

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan ünlü şarkıcı Halsey, Ender adını verdiği bebeğinin son halini Instagram hesabından paylaştı.

27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, temmuz ayında dünyaya getirdiği Ender'in birden fazla görüntüsüyle oluşturulmuş bir kolajı yayınladı.

Halsey yeni yıl paylaşımı olarak yer verdiği oğlunun görüntülerinin altına, "Senle dolu bir yıl için sabızsızlanıyorum" notunu yazdı.

Halsey, beş aylık oğlunun görüntülerine sosyal medyada çok fazla yer vermediği için, son paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

İki yıldan uzun bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, 14 Temmuz'da doğan bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, bebeğinin yüzünü ilk kez 29 Eylül'de, doğum gününde gösterdi. Ünlü şarkıcı, Ender Ridley'in, sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınladı. Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düştü.