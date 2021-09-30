Halsey oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Ender Ridley adını verdi. Annelik sevinci yaşayan Amerikalı yıldız, dün 29. yaşına girdi.

Halsey, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde gösterdi. Ünlü şarkıcı, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınladı. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düştü.



Halsey'in doğum günü paylaşımı

"TOMBALAK BEBE"



Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor." diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumunu yapmıştı. Halsey de, Alev Aydın'a "Tombalak bebe" yazarak yanıt vermişti. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum gelmişti.



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