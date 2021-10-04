Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardıma ihtiyacı olanlara koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi.

Sevgili @acunilicali nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris’e mobilya olarak gönderilmişti.

Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık’ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor.💚 pic.twitter.com/b6rw39L8ml — Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2021

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